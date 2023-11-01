На Васильевском острове на 11 улицах разрешат парковку в ночное и вечернее время

В зоне платной парковки на Васильевском острове скорректировали схему организации дорожного движения, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

На 11 улицах Василеостровского района будет разрешена парковка в вечернее и ночное время. В список таких улиц вошли: Карташихина улица (от Шкиперского протока до Гаванской улицы), Весельная улица (от Среднего проспекта до Среднегаванского проспекта), улица Шевченко (от дома №34 до Малого проспекта), улица Опочинина (от Шкиперского протока до Малого проспекта), улица Беринга (от Малого проспекта до Шкиперского протока), проезд от улицы Беринга до Смоленского кладбища, Уральская улица (вдоль домов 13 и 28Б на проспекте КИМа), проезд к памятнику Декабристов, Неманский переулок и улица Репина.

На участках, где ранее были установлены дорожные знаки "Остановка запрещена", теперь действуют дополнительные знаки "Время действия" (с 08.00 до 20.00), что позволит петербуржцам парковаться на этих улицах в вечернее и ночное время.

Фото: ЗАКС.Ру