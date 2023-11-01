ФАС завела дело в отношении "Альфа-Банка"

Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении "Альфа-Банка" из-за введения клиентов в заблуждение, что сочли нарушением федерального законодательства о рекламе.

Чиновников не устроил рекламный ролик, где крупным шрифтом рассказывалось о бесплатном обслуживании банковских карт и при этом в нижней части видео имелась мелкая приписка. Из последней следовало, что со второго года обслуживания плата все-таки взимается и составляет 990 рублей.

"Форма и время демонстрации поясняющих сносок не позволяли воспринять текст в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.

Похожим образом в рекламе было обставлено утверждение о том, что "Альфа-Банк" - лучший мобильный банк. Чересчур мелкая сноска уточняла, что речь идет исключительно о мнении организации Markswebb.

Наконец, кредитная организация прорекламировала такую услугу, как оперативная доставка карт в любой населенный пункт России. Однако на сайте банка имеется ограниченный список городов, где эта услуга действует.

фото: Альфа-Банк / Telegram