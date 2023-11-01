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Новости 13:21

Петербуржцам предложили оценить уборку территорий в городе

фото ЗакС политика Петербуржцам предложили оценить уборку территорий в городе

Комитет по благоустройству Петербурга просит оценить горожан качество уборки на улицах, дворах, парках и скверах, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе комитета.

Голосование о качестве уборки стартовало в Петербурге 1 ноября. Чтобы пройти опрос, нужно выбрать свой район, а потом один из вариантов ответа.

В ведомстве отметили, что важно оценивать уборку в целом, включая и улицы, и территории школ, и дворы.

Комитет проводит подобный опрос в Петербурге два раза в год – осенью и весной. Это позволяет понять, в каком районе лучше всего справляются с уборкой.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга


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