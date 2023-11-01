Рядом с парком Лесотехнической академии продадут три здания-памятника

В Петербурге 30 ноября состоятся торги, на которых разыграют право собственности на комплекс из трех нежилых корпусов XIX века постройки. Речь идет о зданиях, входящих в объект культурного наследия "Орлово-Новосильцевская богадельня" и расположенных на углу проспекта Энгельса и Новороссийской улицы, сообщает Российский аукционный дом.

В 2000-х годах здесь располагалась стоматологическая поликлиника. В охраняемых государством зданиях сохранился современный ремонт, позволяющий оказывать медицинские услуги.

"Фактически мы предлагаем готовое помещение для клиники. <...> Инвестору остается только установить собственное оборудование и приступить к работе", - считает замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Начальная (минимальная) цена ансамбля зданий составляет 249,5 млн рублей. Вместе с четырехэтажными домами в стоимость лота входит право аренды земельного участка сроком на 49 лет.

фото: пресс-служба РАД