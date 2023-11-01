Большой Смоленский мост в Петербурге начнут строить в 2024 году

В 2024 году в Петербурге начнется строительство Большого Смоленского моста, об этом 31 октября пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова губернатора Петербурга Александра Беглова на заседании Законодательного собрания.

По словам главы города, в 2023 году правительство планирует получить положительное заключение государственной экспертизы и уже приступить к строительству.

Большой Смоленский мост должен будет улучшить транспортную доступность правого берега Невы для 800 тысяч петербуржцев.

На мосту протяженностью 2,3 км планируют сделать шесть полос движения для транспорта, трамвайные пути и дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга