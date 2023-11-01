ЗакС хочет предложить Госдуме ввести скидки на своевременную оплату штрафов за парковку

В Законодательное собрание Петербурга внесена федеральная законодательная инициатива о введении 50-процентных скидок на оплату штрафов за парковку, если нарушители погасят задолженность в течение 20 дней со дня совершения правонарушения. Документ опубликован на сайте парламента.

Инициативу подготовили депутаты-единороссы Всеволод Беликов, Антон Соловьев, Алексей Макаров, Андрей Рябоконь и Алексей Цивилев. Они предлагают расширить перечень статей КоАП, к которым может применяться норма о скидке на оплату. В частности, дать регионам право распространять скидку на нормы городских законов об административных правонарушениях.

"По своей правовой природе данные правонарушения схожи с нарушениями Правил дорожного движения; но если штрафы за нарушение Правил дорожного движения при быстрой оплате могут быть уплачены в половинном размере, то в случае с нарушением правил пользования платными парковками, установленных законами субъектов Российской Федерации, такой возможности нет. Для жителей и гостей этих городов такие различия часто непонятны", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Один из авторов инициативы, депутат Алексей Цивилев рассказал ЗАКС.Ру, что работа над документом длилась около года. Он уверен, что скидки пойдут на пользу не только автолюбителям, но и городу.

- Городу это выгоднее. Когда люди быстрее штраф платят - собираемость увеличивается. Штрафы, которые со скидкой - моментальная собираемость. Скидка решает дело. Меньше люди обжалуют, кстати. Не хотят связываться, говорят, с этой системой вашей. Лучше заплатить меньше и забыть про вас - так народ говорит, - рассказал Цивилев.

Отметим, в Госдуме уже рассказывали, что на оплату штрафов за парковку могут ввести скидки. Об этом сообщал депутат Заксобрания Александр Шишлов ("Яблоко"), который получил соответствующее письмо от думского комитета по госстроительству и законодательству. Также комитет концептуально поддержал идею Шишлова распространить скидку на оплату штрафов. В "Яблоке" рассказали, что уже начали работу над соответствующей инициативой. Сейчас они ждут отзыва из Министерства юстиций.

- Если наши коллеги из "Единой России" восприняли нашу идею и проявили инициативу, я могу это только приветствовать. В данном случае готовы к кооперации и совместной работе, - прокомментировал ЗАКС.Ру Шишлов внесенный коллегами проект.

Напомним, с 1 ноября зоны платной парковки заработали в Василеостровском районе. Он стал четвертым по счету в городе. Ранее платная парковка работала в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру