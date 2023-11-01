Беглов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратился к сотрудникам и ветеранам Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Петербургу, чтобы поздравить с профессиональным праздником, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора, служба судебных приставов является важной частью в системе органов власти.

"От опыта и профессионализма ее сотрудников, ответственного отношения к делу, зависит стабильность в обществе, уверенное экономическое развитие, эффективная защита интересов государства и организаций, законных прав наших граждан", – сказал Беглов.

Также он отметил профессионализм и проницательность судебных приставов, которые помогают им исполнять свои обязанности на высоком уровне.

В конце губернатор пожелал сотрудникам ФССП новых трудовых свершений на благо России, а также здоровья и оптимизма.

Фото: ЗАКС.Ру