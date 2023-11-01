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Петербургского другоросса третьи сутки не отпускают из отдела полиции за пикет

фото ЗакС политика Петербургского другоросса третьи сутки не отпускают из отдела полиции за пикет

Член "Другой России Э.В. Лимонова" Кирилл Травкин, который в апреле сорвал украинский флаг у Таврического дворца, с выходных курсирует между 78-м отделом полиции и Куйбышевским районным судом в сопровождении полиции. Его задержали в воскресенье, 29 октября, за пикет, на котором он стоял с флагом и раздавал листовки. На него составили два протокола: за нарушение антикоронавирусных ограничений (8.6.1 городского закона об административных правонарушениях) и невыполнение требований сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Основанием для второго протокола стало, по словам адвоката Алексея Калугина, нежелание Травкина садиться в полицейский автомобиль. 

До суда Травкина две ночи продержали в 78-м отделе полиции. Около полудня 31 октября его доставили в Куйбышевский суд, однако заседание так и не состоялось - полицейские, по словам Калугина, неправильно составили протокол. В материалах отсутствовали копии служебных удостоверений, объяснения полицейских и свидетелей. Силовики попытались оперативно исправить нарушения до истечения предельного срока задержания в 48 часов. Вечером того же дня Травкина снова повезли в суд, но заседание снова не состоялось - рассматривать протокол в такой поздний час было некому. После этого освобождать другоросса не стали - его снова повезли в отдел, где на него составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).  

- Его опять в наручниках вывели из суда, повезли в отдел. Они составили на него протокол за то, что он ругался матом в девять часов вечера у отдела полиции и не реагировал на замечания. Хотя по видеозаписи видно, что его из суда выводят в наручниках только в 20:52 - за семь минут до того, как он "появился у отдела и стал ругаться матом", - рассказал Калугин. 

Калугин отметил, что уже собрано множество доказательств того, что Травкин физически не мог ругаться у отдела полиции. На следующий день, 1 ноября, другоросса снова повезли в суд, чтобы судить за хулиганство, но протокол опять вернули на доработку. Травкина не отпускают почти 70 часов. Когда полицейские предпримут новую попытку отвезти задержанного в суд, защитник не знает. Он допускает, что на его доверителя могут составить еще один протокол и таким образом появятся формальные основания для его задержания. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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