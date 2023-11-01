Петербургского другоросса третьи сутки не отпускают из отдела полиции за пикет

Член "Другой России Э.В. Лимонова" Кирилл Травкин, который в апреле сорвал украинский флаг у Таврического дворца, с выходных курсирует между 78-м отделом полиции и Куйбышевским районным судом в сопровождении полиции. Его задержали в воскресенье, 29 октября, за пикет, на котором он стоял с флагом и раздавал листовки. На него составили два протокола: за нарушение антикоронавирусных ограничений (8.6.1 городского закона об административных правонарушениях) и невыполнение требований сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП). Основанием для второго протокола стало, по словам адвоката Алексея Калугина, нежелание Травкина садиться в полицейский автомобиль.

До суда Травкина две ночи продержали в 78-м отделе полиции. Около полудня 31 октября его доставили в Куйбышевский суд, однако заседание так и не состоялось - полицейские, по словам Калугина, неправильно составили протокол. В материалах отсутствовали копии служебных удостоверений, объяснения полицейских и свидетелей. Силовики попытались оперативно исправить нарушения до истечения предельного срока задержания в 48 часов. Вечером того же дня Травкина снова повезли в суд, но заседание снова не состоялось - рассматривать протокол в такой поздний час было некому. После этого освобождать другоросса не стали - его снова повезли в отдел, где на него составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).

- Его опять в наручниках вывели из суда, повезли в отдел. Они составили на него протокол за то, что он ругался матом в девять часов вечера у отдела полиции и не реагировал на замечания. Хотя по видеозаписи видно, что его из суда выводят в наручниках только в 20:52 - за семь минут до того, как он "появился у отдела и стал ругаться матом", - рассказал Калугин.

Калугин отметил, что уже собрано множество доказательств того, что Травкин физически не мог ругаться у отдела полиции. На следующий день, 1 ноября, другоросса снова повезли в суд, чтобы судить за хулиганство, но протокол опять вернули на доработку. Травкина не отпускают почти 70 часов. Когда полицейские предпримут новую попытку отвезти задержанного в суд, защитник не знает. Он допускает, что на его доверителя могут составить еще один протокол и таким образом появятся формальные основания для его задержания.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру