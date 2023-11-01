Льва Шлосберга* будут судить по иноагентскому протоколу

На бывшего главу псковского отделения "Яблока" Льва Шлосберга* составили протокол о невыполнении требований, предъявляемых к иностранным агентам. Документ оформлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, сообщает "Псковская губерния".

Составители протокола сочли, что политик не пометил свой контент специальной плашкой. Теперь ему грозит штраф в диапазоне от 30 до 50 тысяч рублей.

Административное дело суд рассмотрит 14 ноября.

Примечательно, что Шлосберг*, в отличие от некоторых коллег, ставит плашку иноагента и в Youtube-, и в Telegram-каналах собственного авторства. Минюст присвоил ему нынешний статус в июне.

*Минюст внес Льва Шлосберга в единый реестр иноагентов

фото: ГражданинЪ TV / YouTube (скриншот)