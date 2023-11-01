Прокуратура требует компенсацию морального вреда для упавшей в Екатерининском парке женщины

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга обратилась с иском в суд о взыскании в пользу 65-летней женщины компенсации морального вреда из-за падения на гололеде в парке, об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Ведомством установлено, что в феврале 2023 года женщина поскользнулась и упала в Екатерининском парке напротив памятника Беллинсгаузену.

Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей диагностировали переломы голени.

Прокуратура установила, что женщина упала из-за некачественной уборки СПб ГУДСП "Курортное".

В связи с этим районный прокурор обратился в суд о взыскании 200 тысяч рублей в пользу петербурженки. Сейчас иск находится на рассмотрении.

Фото: ЗАКС.Ру