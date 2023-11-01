Псковскому контрактнику дали семь лет за оставление части во время мобилизации

Суд в Пскове приговорил к семи годам колонии общего режима военнослужащего Ивана Хохлова, которого признали виновным в оставлении места несения службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК). Об этом пишет "Псковская губерния". В деле контрактника - два однотипных криминальных эпизода.

В первом случае Хохлов не вернулся в срок в часть на территории Тверской области, что было зафиксировано в декабре прошлого года. Во второй раз аналогичным образом его не нашли в расположении войсковой части на территории Пскова в феврале. Известно, что мужчина в неположенное время находился дома в Великих Луках. Обе отлучки кончались для него задержаниями. Суммарно он отсутствовал на службе около пяти месяцев.

Фигурант раскаялся и признал вину. По сведениям издания, Хохлову достался самый суровый приговор по статье о самовольном оставлении части или места службы. Больший срок получил в регионе только один военнослужащий, по вине которого умерла женщина.

Фото: ЗАКС.Ру