Нарушения выявили во всех вузах, принимающих экзамены у мигрантов

Рособрнадзор проверил все тринадцать вузов, в которых мигранты сдают экзамены для получения российского гражданства и других документов, и обнаружил нарушения в каждом учреждении, сообщает ведомство. Ключевые экзамены в них - русский язык, история России и основы российского законодательства.

Теперь свою инспекцию проводят другие надзорные органы.

"Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания", - рассказала замглавы Рособрнадзора Светлана Кочетова.

По наблюдениям чиновницы, нарушений стало больше после введения запрета на плановые проверки организаций. С начала года ведомство провело 16 внеплановых проверок вузов, а по итогам профилактических мероприятий 335 вузов получили предостережения.

Фото: ЗАКС.Ру