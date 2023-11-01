В Коми арестовали полицейских по делу о хищении выплаты за гибель на СВО

В республике Коми расследуется дело о хищении социальной выплаты пенсионеру в размере 5 млн рублей, которую он получил в качестве компенсации за гибель сына в зоне военной спецоперации. В рамках этого дела соцработницу и двоих полицейских отправили в следственный изолятор, о чем сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.

Оперуполномоченных по фамилии Овчинников и Клевцов, арестованных до конца года, обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), а соцработницу Сабитову - в присвоении или растрате (ст. 160 УК). По версии следствия, работница АНО "Доброта" совершила хищение, а полицейские укрыли преступление, вступив с ней в сговор.

ТАСС уточняет, что пенсионер ездил за полагающейся ему выплатой в Петербург, где отдал крупную сумму на хранение соцработнице. Вернувшись, он на следующий же день погиб при пожаре. Деньги пенсионера решили присвоить соцработница и ее сводная сестра, но на них написал заявление в полицию глава сельского поселения. После возбуждения дела о присвоении и растрате фигурантки обратились за помощью в укрытии дела к знакомому правоохранителю, который исполнил просьбу и был изобличен коллегами. Одну из сестер арестовали накануне.

Фото: ЗАКС.Ру