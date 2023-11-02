В России золотые резервы достигли рекордного объёма

В сентябре 2023 года запасы золота в России достигли 2,36 тысячи тонн, что является рекордным значением в современной истории, об этом 2 ноября пишет РИА Новости.

Среди всех государств по этому показателю Россия занимает пятое место, уступая Франции (четвертое место), Италии (третье место), Германии (второе место) и США (первое место).

Также в топ-10 по запасам золота входят Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.

В конце сентября 2023 года цены на золото резко упали, поэтому и вложения в него тоже упали на 3%.

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