Полиция задержала граффитистов, расписавших доходный дом И.П. Павлова

Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которые нарисовали граффити на доходном доме Ивана Павлова на Лиговском проспекте, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицией установлено, что вечером 28 октября юноши 19 и 15 лет нарисовали теги на памятнике архитектуры. Старший нарушитель стал подозреваемым, а младшего передали родителям.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о повреждении объектов архитектурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность (ст. 151 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру