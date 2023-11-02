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Новости 10:43

Полиция задержала граффитистов, расписавших доходный дом И.П. Павлова

фото ЗакС политика Полиция задержала граффитистов, расписавших доходный дом И.П. Павлова

Петербургские правоохранители задержали двух молодых людей, которые нарисовали граффити на доходном доме Ивана Павлова на Лиговском проспекте, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полицией установлено, что вечером 28 октября юноши 19 и 15 лет нарисовали теги на памятнике архитектуры. Старший нарушитель стал подозреваемым, а младшего передали родителям.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о повреждении объектов архитектурного наследия (ч. 1 ст. 243 УК РФ). Также решается вопрос о возбуждении дела по статье о вовлечении несовершеннолетнего в противоправную деятельность (ст. 151 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру


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