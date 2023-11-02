В Лахте 36 частных домов остались без воды из-за прорыва трубы на Колхозной улице

В Приморском районе Петербурга 36 частных домов остались без воды из-за прорыва воды на Колхозной улице, 38, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На данный момент петербургский Водоканал проводит аварийно-восстановительные работы на Колхозной улице. Специалисты приступили к земляным работам.

В качестве резервного водоснабжения на пересечении Новой улицы и Колхозной улицы, а также на пересечении Колхозной улицы с улицей Красных Партизан установлены прицепы-цистерны с водой.

Также автомобилистов предупреждают, что в зоне аварии ограничено движение транспорта.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"