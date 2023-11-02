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Новости 12:15

В российских кинотеатрах хотят показывать ролики с участниками СВО

фото ЗакС политика В российских кинотеатрах хотят показывать ролики с участниками СВО

Группа депутатов направила письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением увеличить количество социальной и патриотической рекламы с 5% до 10%, об этом 2 ноября пишет ТАСС.

Речь идёт в том числе и о рекламе с участниками СВО. Такую рекламу планируют показывать в кинотеатрах перед просмотром фильмов.

Авторами инициативы стали Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За правду"), Олег Нилов ("Справедливая Россия – За правду"), Шолбан Кара-оол ("Единая Россия"), Нина Останина (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР) и другие.

По мнению авторов, такая мера осуществит поддержку и освещение благотворительной деятельности, а также позволит "продемонстрировать успехи бойцов СВО".

Фото: ЗАКС.Ру


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