В Невском суде освобожден из-под стражи водитель, пнувший полицейского

Разбирательство по делу о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) завершилось для Валида Шахабова приговором к реальному сроку заключения, передает 2 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Впрочем, в колонии осужденный не отбудет и дня из-за времени, проведенного в СИЗО.

Уголовное дело в отношении Шахабова рассматривал Невский районный суд. Ставший причиной разбирательства инцидент произошел утром 26 апреля на Дальневосточном проспекте.

Согласно имеющимся материалам, Шахабов в состоянии наркотического опьянения находился за рулем автомобиля. Возле дома № 33 у него завязался конфликт с инспектором ГИБДД, прибывшим на место "с целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, пресечения противоправных действий" водителя. В результате петербуржец ударил полицейского ногой в грудь, чем причинил ему физическую боль.

Как сообщается, Шахабов признал вину и раскаялся, потерпевшему принес извинения. О фигуранте известно, что он был ранее судим, является ветераном боевых действий, воспитывает четверых детей и поддерживает мать и членов семьи.

Суд назначил горожанину полгода лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом времени содержания под стражей его освободили прямо из зала заседания.

Фото: ЗАКС.Ру