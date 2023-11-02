Фонд капремонта примется обзванивать петербуржцев

Фонд капитального ремонта устроит обзвон петербуржцев с напоминаниями о необходимости оплатить необходимые взносы, сообщили 2 ноября в жилищном комитете города. Предполагается, что подобная мера позволит снизить накопившуюся задолженность горожан.

"С 1 ноября фонд капитального ремонта запустил новый формат оповещения. Звонки с напоминанием о необходимости оплаты взносов поступят на телефоны граждан и юридических лиц", — поведали в пресс-службе жилкома.

Обзвон преследует цель мотивировать горожан проверить свой баланс и погасить долги, если они есть. На текущий момент общая сумма долгов за капремонт превысила пять миллиардов рублей, отметили в комитете.

Звонить при этом будут как должникам, так и полностью оплатившим взносы гражданам. Звонки от фонда представляют собой лишь сообщения, "призванные акцентировать внимание на важности своевременной оплаты взносов".

Фото: ЗАКС.Ру