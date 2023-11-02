В Роспотребнадзоре заявили, что будущий глиноземный завод в Ленобласти безопасен для экологии

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко получил ответ от главы Роспотребнадзора Анны Поповой по поводу воздействия на экологию работы будущего глиноземного завода в Ломоносовском районе Ленобласти, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Жители Соснового Бора, недалеко от которого собираются построить глиноземный завод, обеспокоились негативным воздействием на здоровье и экологией "как в Ачинске" из-за работы будущего предприятия.

По словам Анны Поповой, люди ошибочно сравнивают влияние на экологию заводов в Ачинске, которые были построены в прошлом веке, и новых заводов, которые работают по новым технологиям. Именно такой должен будет появиться в Ленобласти.

В пресс-службе администрации региона добавили, что "противники политики укрепления технологического суверенитета страны нечаянно или намеренно "тасуют" факты".

Фото: ЗАКС.Ру