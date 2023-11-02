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Новости 13:41

Новая система освещения ЗСД стала безопаснее для окружающей среды

фото ЗакС политика Новая система освещения ЗСД стала безопаснее для окружающей среды

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) в Петербурге полностью завершена модернизация системы освещения, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

В период с июня по ноябрь 2023 года специалисты заменили более 6 900 светильников на светодиодные приборы.

Также в пресс-службе отметили, что новое освещение позволит снизить электропотребление на 60% в год и уменьшить количество отходов III класса опасности.

В компании заявили, что основная цель проекта – уменьшить негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации магистрали.

Фото: ЗАКС.Ру


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