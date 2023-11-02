Куйбышевский суд провел выездное заседание в стриптиз-клубе

Куйбышевский районный суд устроил выездное заседание в стриптиз-клубе X.O. Men`s club на улице Рубинштейна, 11А. Само разбирательство связано с требованиями администрации Центрального района привести помещение в первозданный вид после несогласованной перепланировки.

Ответчиками по иску районной администрации выступают владельцы помещения 17H, в котором расположился стрип-клуб. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Елена и Сергей Сазоновы сдали имеющиеся у них 142 квадратных метра площади в аренду ООО "Бар-Групп".

"Актом проверки администрации установлено, что в помещении без получения разрешений выполнена самовольная перепланировка и переустройство", — уточнили в судебной пресс-службе. Речь идет о сносе внутренних перегородок, частичном демонтаже стяжки пола, врезке в общедомовые сети водоотведения с частичной заменой и о снятии батарей отопления.

По итогам проверки администрация направила предписания о необходимости вернуть помещению первоначальный вид. Требования выполнены не были.

В своем иске администрация добивается выполнения требований в течении трех месяцев после вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого она просит взыскивать с ответчиков по пять тысяч рублей в день вплоть до возвращения планировки в исконный вид.

Решение о проведении заседания на территории клуба приняла судья Ирина Воробьева. Сделано это было с целью "разобраться на месте, кто прав, кто виноват", уточнили в пресс-службе судов.

Фото: ЗАКС.Ру