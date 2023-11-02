Госдума поддержала сохранение выплат родителям при досрочном выходе из декрета

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 2 ноября приняли первом чтении законопроект о сохранении ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае досрочного выхода родителей из декретного отпуска, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Трудовой кодекс и в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и "Об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

"Законопроекты подготовлены по поручению президента Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь — молодых мам", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель отметил, что матерям нередко приходится выходить из декрета до достижения их детьми возраста полутора лет. Происходит это из-за нехватки средств в семье. Рассмотренные поправки призваны облегчить жизнь родителям.

Володин также отметил, что в следующем году величина пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит в среднем 17,8 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру