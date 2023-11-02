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Новости 14:43

В ноябре Госстройнадзор Петербурга выдаст разрешение на ввод "СКА Арены"

фото ЗакС политика В ноябре Госстройнадзор Петербурга выдаст разрешение на ввод "СКА Арены"

Госстройнадзор Петербурга собирается согласовать ввод в эксплуатацию хоккейного стадиона "СКА Арена" в ноябре 2023 года, об этом рассказал глава петербургского ведомства Владимир Болдырев в эфире 78.ru.

На данный момент известно, что положительное решение во вводу уже есть, осталось только получить необходимые документы. По словам Болдырева, в ведомство они поступят через одну-три недели.

"Мы можем сделать это только после того, как положительное заключение выдаст федеральный орган. К настоящему моменту он положительное заключение уже вынес, однако нам бумаги пока не передал", – сказал Болдырев.

Напомним, что в октябре истек срок действия разрешения на строительство стадиона "СКА Арена". Госстройнадзор продлил его до 9 июня 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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