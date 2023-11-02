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Новости 15:14

Дорогу из Петербурга в Бугры расширят с двух до четырёх полос

фото ЗакС политика Дорогу из Петербурга в Бугры расширят с двух до четырёх полос

Во Всеволожском районе Ленинградской области реконструируют улицу, которая соединяет поселок Бугры с Санкт-Петербургом, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сейчас проект реконструкции участка Шоссейной улицы в Буграх находится на экспертизе. Согласно проекту, дорога станет четырехполосной, а также появятся тротуары и велодорожка. 

Кроме этого, на участке появится освещение и четыре остановки для транспорта.

В комитете добавили, что документация по планировке обновленной дороги уже утверждена.

Фото: ЗАКС.Ру


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