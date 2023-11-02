Дорогу из Петербурга в Бугры расширят с двух до четырёх полос

Во Всеволожском районе Ленинградской области реконструируют улицу, которая соединяет поселок Бугры с Санкт-Петербургом, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Сейчас проект реконструкции участка Шоссейной улицы в Буграх находится на экспертизе. Согласно проекту, дорога станет четырехполосной, а также появятся тротуары и велодорожка.

Кроме этого, на участке появится освещение и четыре остановки для транспорта.

В комитете добавили, что документация по планировке обновленной дороги уже утверждена.

Фото: ЗАКС.Ру