Дорогу из Петербурга в Бугры расширят с двух до четырёх полос

Во Всеволожском районе Ленинградской области реконструируют улицу, которая соединяет поселок Бугры с Санкт-Петербургом, об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.
Сейчас проект реконструкции участка Шоссейной улицы в Буграх находится на экспертизе. Согласно проекту, дорога станет четырехполосной, а также появятся тротуары и велодорожка.
Кроме этого, на участке появится освещение и четыре остановки для транспорта.
В комитете добавили, что документация по планировке обновленной дороги уже утверждена.