В петербургском Музее политической истории России сменится директор

В Музее политической истории России ожидают кадровые перестановки. На днях в музее представят нового директора, об этом 2 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на собеседников издания в музейном сообществе.

Новым главой Музея политической истории России станет Сергей Рыбаков, который ранее работал в Совете Федерации и заместителем директора в Музее Пушкина в Петербурге.

Елена Лысенко, нынешний директор музея, проработала в должности всего два месяца. В сентябре с ней заключили контракт на три года, однако, по её словам, недавно она узнала, что по решению министерства, она снята с должности.

Фото: council.gov.ru