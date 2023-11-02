Скончался худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

На 85-м году жизни скончался бывший главный дирижер Академического симфонического оркестра и художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов, об этом 2 ноября сообщили в социальных сетях филармонии.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ушёл из жизни художественный руководитель Петербургской филармонии Юрий Темирканов", – говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент о причине смерти не сообщалось.

Также соболезнования выразили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

"На протяжении многих десятилетий имя Юрия Хатуевича Темирканова было одним из символов высших достижений мировой культуры", – сказал Беглов.

Александр Бельский отметил, что Юрий Темирканов внес особый вклад в развитие петербургской исполнительской школы.

Фото: philharmonia.spb.ru