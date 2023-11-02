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Новости 16:51

Россия не будет уведомлять генсека Совета Европы о военном положении

фото ЗакС политика Россия не будет уведомлять генсека Совета Европы о военном положении

Президент России Владимир Путин подписал закон об исключении из законодательства информирования генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении в России военного или чрезвычайного положения, документ появился 2 ноября на портале правовой информации.

Россия должна была уведомлять генсека в подобных случаях из-за обязательств по Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года.

Уточняется, что изменения связаны с тем, что Россия больше не является участником Совета Европы.

Фото: kremlin.ru


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