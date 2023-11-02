Генпрокуратура: Производители товаров по ГОСТУ смогут использовать лишь определенную тару

Производители продовольственных товаров первой необходимости обязаны использовать строго определенные объемы упаковок, если они хотят заявить о соответствии своей продукции ГОСТу, заявили 2 ноября в Генпрокуратуре. В ведомстве заявили о намерении проверять фасовку продовольствия.

Как уточнили в прокуратуре, подобная мера призвана помешать производителям вводить покупателей в заблуждение. Сейчас изготовители нередко уменьшают объем, количество и вес продуктов при сохранении, а то и при увеличении их стоимости.

Чтобы помешать этому, в конце октября в ГОСТ были внесены изменения в части требований к фасовке товаров. Теперь производители сливочного и подсолнечного масла, сахара, муки, риса, чая и других продуктов первой необходимости должны будут использовать строго определенные объемы и вес продаваемой продукции. В противном случае они не смогут назвать свои товары соответствующими госстандарту.

"Органами прокуратуры организован мониторинг соблюдения новых правил фасовки социально значимых продовольственных товаров", — отметили в ведомстве.

В частности, теперь молоко по ГОСТу должно продаваться в таре объемом 200, 250, 500, 1 000 или 2 000 миллилитров, гречневая крупа должна фасоваться по 500, 1 000 или 2 000 граммов.

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