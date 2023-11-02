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Новости 2 ноября, 18:51

Эстония собирается депортировать жителей, принявших гражданство РФ

фото ЗакС политика Эстония собирается депортировать жителей, принявших гражданство РФ

Жители Эстонии рискуют быть депортированными в случае принятия российского гражданства, об этом 2 ноября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на слова министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

В прошлый четверг, 26 октября, в России начал действовать закон "О гражданстве РФ", по которому люди, находящиеся за рубежом, но имеющие тесные родственные связи с бывшими гражданами СССР или Российской империи, могут получить гражданство РФ на льготных условиях.

По словам Лаури Ляэнеметс, в случае если житель Эстонии примет российское гражданство, то его вид на жительство аннулируют. По его мнению, человек, получивший гражданство России, не может лояльно относиться к Эстонии.

Также он отметил, что у таких граждан появляются обязанности перед Россией, например, в случае мобилизации.

Фото: unsplash.com


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