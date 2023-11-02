В ЛДПР предложили не облагать магазины налогом за раздачу продуктов с истекающим сроком годности

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении торговцев от уплаты НДС на безвозмездно переданные на благотворительность товары с истекающим сроком годности. Ознакомиться с документом можно в электронной базе парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, согласно которым не будут признаваться объектами налогообложения переданные в дар пищевые продукты с истекающим сроком годности.

В пояснительной записке депутаты сообщили, что ежегодно в России теряется на разных этапах торговли и потребления до одной пятой части пищевых продуктов. Для решения этой проблемы появляются различные инициативы, однако до сих пор достичь результата здесь не получалось.

Исключение безвозмездно передаваемых продуктов из списка объектов налогообложения позволит освободить их от уплаты НДС. "Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Действие инициативы не коснется детского и диетического питания, а также алкоголя, следует из ее текста.

Фото: ЗАКС.Ру