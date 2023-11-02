Кабмин упростит кредитование при покупке российских электромобилей

Правительство сообщило 2 ноября о внесении изменений в программу кредитования граждан при покупке отечественных электромобилей. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, скидка при покупке российских электромобилей в рамках программы льготного кредитования увеличится с 25% до 35%, рассказали в кабмине. Одновременно расширится список категорий граждан, имеющих право на участие в этой программе.

"Теперь получить льготные автокредиты смогут и граждане с инвалидностью. Также программа продолжит действовать в том числе для учителей, медицинских работников, участников специальной военной операции и членов их семей", — следует из опубликованного сообщения.

В программе участвуют машины, изготовленные на АвтоВАЗе, УАЗе, ГАЗе, заводе Haval в Тульской области, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е". В случае с электромобилями скидка составит 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Как сообщил Мишустин на заседании правительства в четверг, в ближайшие три года на программу автокредитования планируется потратить 30 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру