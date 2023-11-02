В Петербурге возбудили дело о крупном мошенничестве на программе туристического кешбэка

Сотрудники ФСБ и полиции в Петербурге пресекли деятельность преступной группы, подозреваемой в хищении 90 миллионов рублей по программе туристического кешбэка, сообщил 2 ноября ТАСС. Средства поступали из бюджета в 2020-2022 годах в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"С целью создания видимости реализации условий программ "Туристический кешбэк" и "Детский кешбэк" члены группы оплачивали путевки в системе АО "Национальная система платежных карт"", — рассказали информагентству в региональном Управлении ФСБ.

После оплаты путевок на банковские карты "Мир", принадлежащие номинальным клиентам, поступал кешбэк в размере 20-40 % от стоимости путевки. После этого соучастники оформляли отказ от тура и получали возврат его полной стоимости.

Ущерб от деятельности группы составил более 90 миллионов рублей. Ее участниками называют руководителей нескольких турфирм и связанных с ними лиц. При обысках были изъяты драгоценности и автомобили, приобретенные на вырученные от участия в схеме деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру