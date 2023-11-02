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Новости 2 ноября, 20:49

В Ивангороде задержан первый замглавы администрации из-за холодных батарей в домах

фото ЗакС политика В Ивангороде задержан первый замглавы администрации из-за холодных батарей в домах

Первый замглавы администрации Ивангорода задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили вечером 2 ноября в Следственном управлении СК по Ленобласти. Согласно сайту Ивангородского городского поселения, эту должность занимает Алексей Сыровский.

Уголовное дело возбуждено из-за жалоб местных жителей на проблемы с отоплением. Следствие полагает, что чиновник достоверно знал о неготовности жилых домов к отопительному сезону и об отсутствии актов проверки объектов теплоснабжения. При этом он якобы не предпринял никаких мер к проведению ремонта и лично подписал паспорта готовности зданий к эксплуатации в новом отопительном сезоне.

 В СК на Сыровского возлагают ответственность за аварии в системе отопления в октябре, из-за которых горожане были вынуждены замерзать в своих квартирах.

Следователи и сотрудники полиции провели обыски в администрации Ивангорода и по месту жительства подозреваемого. Сам он задержан, в ближайшее время ему должны предъявить обвинение. Следком обратился в суд с ходатайством о назначении чиновнику домашнего ареста.

Фото: ivangorod.ru


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