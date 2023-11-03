Вишневский пожалуется на регулярные отказы прокуратуры защищать памятники

Депутат ЗакСа Борис Вишневский получил ответ от Следственного комитета, в котором говорится о регулярных отказах прокуратуры в возбуждении дел по жалобам градозащитников. Только за последнее время надзорные органы утвердили отказы в возбуждении дел по четырем историческим зданиям, которые сносятся, разрушаются или были повреждены.

Вишневский напомнил, что еще несколько лет назад городская прокуратура вела себя иначе и сама обращалась в суды в интересах градозащитников, споря и с КГИОП, и с Госстройнадзором. Теперь же ведомство даже зачастую не позволяет провести оперативную проверку того или иного объекта по жалобе граждан. Случившуюся метаморфозу депутат объясняет, в частности, кадровыми решениями.

"Радикальное изменение в поведении петербургской прокуратуры связываю с тем, что в 2021 году прокурором стал Виктор Мельник – выходец из Курортного района, "кузницы кадров" Смольного. А еще важно, что после поправок в Конституцию 2020 года ЗакС потерял право согласовывать прокурора города. Теперь вместо этого - "консультации с Советом Федерации"", - написал политик в своем Telegram-канале.

Характерно, добавил "яблочник", что прокуратура имеет привычку спускать поступающие жалобы активистов в те органы власти, с которыми они конфликтуют. Тем самым решение проблемы затягивается на слишком долгий для некоторых ветхих памятников срок. В ближайшее время Вишневский намерен обратить внимание Генпрокуратуры на порочную, с его точки зрения, практику подведомственных органов.

Фото: ЗАКС.Ру