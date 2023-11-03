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Новости 10:22

Петру Верзилову* заочно дали 8,5 лет колонии по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Петру Верзилову* заочно дали 8,5 лет колонии по делу о фейках про армию

Суд в Москве заочно приговорил акциониста и медиаменеджера Петра Верзилова* к восьми с половиной годам колонии в рамках дела о фейках про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК), о чем сообщает "Медиазона"**. Ему также запретили на протяжении четырех лет что-либо публиковать в интернете. Государственное обвинение запрашивало для активиста девять лет заключения. 

В постах фигуранта о прошлогодних событиях в украинской Буче следствие усмотрело нечто, способное "повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам Российской Федерации".

Верзилов* уехал из страны более трех лет назад на фоне преследования по делу о втором гражданстве (ст. 330.2 УК). В недавнем интервью на YouTube, собравшем более 3,7 млн просмотров, бывший издатель "Медиазоны"** подобно рассказал о своей оригинальной роли в продолжающейся военной спецоперации на Украине.

*Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: Петр Верзилов* / Telegram


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