Движение от "Улицы Дыбенко" в сторону Кудрово будет затруднено до весны

В Невском районе Петербурга стартуют работы по реконструкции газопровода. Производиться они будут на пути следования транспорта от станции метро "Улицы Дыбенко" ко въезду в Кудрово. В связи с этим движение по улице Дыбенко в районе ее пересечения с Товарищеским проспектом и близлежащего трамвайного кольца будет ограничено.

Специальные меры будут действовать с 8 ноября по 8 апреля, передает Государственная административно-техническая инспекция.

Усложнит жизнь автомобилистам также дорожный ремонт на юге Московского района. Движение с 5 по 30 ноября ограничат на более чем трехкилометровом участке Витебского проспекта - между улицей Орджоникидзе и КАД.

Фото: ЗАКС.Ру