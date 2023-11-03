ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 11:10

Движение от "Улицы Дыбенко" в сторону Кудрово будет затруднено до весны

фото ЗакС политика Движение от "Улицы Дыбенко" в сторону Кудрово будет затруднено до весны

В Невском районе Петербурга стартуют работы по реконструкции газопровода. Производиться они будут на пути следования транспорта от станции метро "Улицы Дыбенко" ко въезду в Кудрово. В связи с этим движение по улице Дыбенко в районе ее пересечения с Товарищеским проспектом и близлежащего трамвайного кольца будет ограничено.

Специальные меры будут действовать с 8 ноября по 8 апреля, передает Государственная административно-техническая инспекция.

Усложнит жизнь автомобилистам также дорожный ремонт на юге Московского района. Движение с 5 по 30 ноября ограничат на более чем трехкилометровом участке Витебского проспекта - между улицей Орджоникидзе и КАД.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама