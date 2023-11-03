В Петербурге из-за взятки в миллион рублей будут судить бывшего полицейского

В отношении 33-летнего бывшего петербургского полицейского утвердили обвинительное заключение по коррупционному делу, о чем сообщает прокуратура. До увольнения он занимал должность начальника экономического отдела УМВД по Приморскому району. Ему инкриминируют получение крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК).

Следствие считает, что бывший правоохранитель взялся помочь в избавлении гражданина от уголовного преследования. Услуга была оценена в один миллион рублей. В сделке должен был участвовать посредник.

Весной фигурант, принимая незаконное вознаграждение, был задержан в ходе оперативного эксперимента. Его дело будут слушать в Приморском районном суде.

Фото: ЗАКС.Ру