В Петербурге на узбека завели дело о попытке дать взятку полицейскому

Попытка дать взятку петербургскому правоохранителю в помещении полицейского участка обернулась для 28-летнего уроженца Узбекистана задержанием и уголовным делом. Как сообщает региональное управление СК, мигранта преследуют по ч. 3 ст. 291 УК (дача взятки), что грозит ему до восьми лет лишения свободы.

Инцидент случился накануне в Стрельне, в отделе полиции №46. Иностранец добивался освобождения своих соотечественников, которых задержали за административное правонарушение. Он передал силовику 30 тысяч рублей наличными.

В ближайшее время задержанному, который находится в статусе обвиняемого, изберут меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру