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Новости 13:14

На Госуслугах стало возможным проверить подлинность паспорта

фото ЗакС политика На Госуслугах стало возможным проверить подлинность паспорта

Сервис "Госуслуги" пополнился новой опцией: теперь зарегистрированные пользователи могут удостовериться в подлинности паспортов. Об этом 3 ноября сообщило Минцифры.

Предполагается, что таким образом гражданам и организациям будет удобно проверить надежность контрагентов.

Новая услуга позволяет установить как срок действия паспорта, так и его подлинность. Данные сопоставляются с базами МВД. В случае, если документ поддельный и не выдавался на введенные в поиске ФИО, пользователю будет сообщено: "данные не найдены".

фото: pixabay


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