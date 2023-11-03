РСПП предложил поднять потолок годового дохода для самозанятых

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с инициативой повысить предельное значение годового дохода для самозанятых россиян, сообщил 3 ноября "Коммерсантъ". Актуальность инициативы обосновали инфляцией и увеличением спроса на услуги таких специалистов.

Сейчас предельный показатель годового дохода для самозанятых составляет 2,4 миллиона рублей. В РСПП отметили, что при введении режима самозанятых в 2019 году средняя зарплата по России колебалась в пределах 41-47 тысяч рублей. В 2023 году, согласно данным Росстата, она выросла до 67-80 тысяч рублей.

"Средний доход работающего гражданина вырос на 60-70 %, инфляция составила около 40 %, а предельный уровень дохода самозанятых не изменился", — отметили в РСПП.

В минувшем августе региональные бизнес-омбудсмены выступили за ежегодную индексацию предельного значения дохода самозанятых, сообщал сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей.

С 2019 года в России действует специальный режим для самозанятых, согласно которому они могут оказывать платные услуги, отчисляя государству от 4 % до 6 % дохода в зависимости от заказчика. Действие режима распространяется на граждан, чьи доходы составляют не более 2,4 миллиона рублей в год.

Фото: ЗАКС.Ру