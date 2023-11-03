На Елагином острове открылась общедоступная станция мониторинга воздуха

На территории ЦПКиО в Петербурге открылась новая автоматическая станция, позволяющая следить за чистотой атмосферного воздуха и изменениями в его характеристиках. Мониторить обстановку может каждый желающий. Проект разработал отечественный производитель, передает пресс-служба Смольного.

Комментируя появление технологического объекта, губернатор Александр Беглов вновь не обошелся без упоминания главы государства.

"Станция будет хорошим подспорьем и для ребят, которые занимаются в экологических и биологических центрах. Тем более что президент Владимир Владимирович Путин дал ряд поручений по экологическому просвещению школьников и студентов", - отметил Беглов, воспринявший демонстрационную станцию на Елагином острове как подарок ко Дню народного единства.

В число более двадцати параметров, подлежащих измерению и фиксации, вошли скорость и направление ветра, влажность, радиационные показатели.

Фото: ЗАКС.Ру