Петербургские депутаты хотят разрешить рассматривать административные дела по ВКС

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок ("Единая Россия") и Дмитрий Дмитриев (КПРФ) подготовили законопроект об изменении Кодекса об административных правонарушениях России. Документ опубликован в базе петербургского парламента.

По предложению депутатов КоАП дополняется статьей о возможности участия в заседании по делу об административном правонарушении по видео. Для этого участник дела должен подать соответствующее ходатайство, сказано в законопроекте. Там же уточняется, что суд может отказать в этом, если нет технической возможности или дело рассматривается на закрытом заседании. Если же использование видео доступно и возможно, то суд выносит соответствующее постановление с указанием времени заседания, а гражданину высылают необходимую информацию для участия в процессе.

В документе прописано, что установка личности участника рассмотрения дела должна происходить с помощью "единой системы идентификации и аутентификации, единой биометрической системы". Все документы и ходатайство можно подавать в электронном виде, а подписка о разъясненных правах и ответственности берется при помощи электронной подписи, сказано в проекте закона. Помимо протокола заседания, должна еще вестись его видеозапись, уточняется в документе.

Напомним, аналогичные нормы об участии в заседании с помощью видео-конференции прописаны в гражданско-процессуальном кодексе и в уголовно-процессуальном кодексе. При этом, в них не указаны возможность дать подписку с помощью электронной подписи или установить личность через единую биометрическую систему.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру