Краснов посетовал на позднее выявление коррупционных преступлений

Только пятая часть коррупционных преступлений выявляется в России в год их совершения, поведал 3 ноября генпрокурор Игорь Краснов. Заявление прозвучало на совещании глав силовых органов, посвященном противодействию коррупции.

"Остается нерешенной проблема позднего выявления коррупционных преступлений. Лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения. Зачастую это приводит к невосполнимой утрате доказательств, сокрытию и легализации коррупционерами преступных доходов", — приводит слова Краснова пресс-служба Генпрокуратуры.

Глава ведомства призвал скорректировать подход к возмещению ущерба от действий коррупционеров. По его словам, сейчас следователи и оперативные сотрудники в первую очередь занимаются установлением активов самих подозреваемых или обвиняемых. В то же время достаточных мер по выявлению имущества, оформленного на сторонних лиц или организации, сейчас не предпринимается, полагает генпрокурор.

В целом, по мнению Краснова, в России "назрела необходимость совершенствования законодательной базы в сфере противодействия коррупции" по ряду имеющихся вопросов.

Фото: Генпрокуратура России