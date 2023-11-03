В Петербурге прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в доме на канале Грибоедова

Прокуратура Адмиралтейского района взяла на контроль причины и обстоятельства пожара в доме № 59 по каналу Грибоедова, случившегося днем 3 ноября. Согласно сообщению регионального МЧС, во время инцидента пострадали два человека.

Сообщение о возгорании в одной из квартир дома поступило спасателям в 13:09, спустя час пожар был ликвидирован. "В двухкомнатной квартире обгорела обстановка на площади восемь кв. м. <...> На месте пожара пострадали два человека, госпитализированы в медицинское учреждение", — уточнили в МЧС.

Интерес к происшествию проявила районная прокуратура. "Прокуратура района обеспечит надзорное сопровождение соблюдения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара", — пообещали в пресс-службе ведомства.

Фото: ЗАКС.Ру