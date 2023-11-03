Бельский получил почетную грамоту президента

В преддверии Дня народного единства губернатор Александр Беглов вручил петербуржцам государственные награды и поощрения от президента. Торжественное мероприятие состоялось в Смольном, сообщили 3 ноября в пресс-службе градоначальника.

В числе награжденных оказался спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, которому досталась почетная грамота президента. Как сообщается, таким способом были отмечены "активная законотворческая деятельность и многолетний добросовестный труд" парламентария.

Глава Управления ФНС по Петербургу Александр Гнедых получил из рук Беглова орден Почета. Кроме него, были награждены и другие сотрудники Налоговой службы.

Звания заслуженного архитектора Российской Федерации удостоился главный градостроитель Научно-исследовательского и проектного центра Генплана Петербурга Юрий Бакей. Директор Пассажиравтотранса Андрей Лызин получил знак отличия "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Также награды получили специалисты Адмиралтейских верфей и сотрудники Арктического и антарктического НИИ.

Фото: ЗАКС.Ру