В МВД предложили запретить нелегальным мигрантам регистрировать браки

МВД разработало законопроект о запрете оказания нелегальным мигрантам в России ряда услуг, сообщила 3 ноября начальник главного управления ведомства по вопросам миграции Валентина Казакова. Речь идет, в частности, об открытии счетов и регистрации браков.

По словам Казаковой, речь идет о "небольшом законопроекте", который сейчас проходит обсуждения и в ближайшее время должен быть внесен на рассмотрение Госдумы. Инициатива предусматривает введение запрета для нелегалов на открытие банковских счетов, что должно помешать им переводить деньги на родину. Также под запрет могут попасть регистрация брака, а заодно регистрация автомобилей и какой-либо иной собственности.

"Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами", — приводит ТАСС слова Казаковой, сказанные на пленарном заседании форума "Народы России — национальная политика: современный этап".

По мнению сотрудницы МВД, внедрение подобных мер позволит выявлять нелегальных мигрантов и выдворять их за пределы России. Также она рассказала о проработке цифрового профиля иностранца с информацией о нем.

Фото: ЗАКС.Ру