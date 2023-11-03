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Новости 17:22

Мобилизованному петербуржцу вернули доступ к банковским счетам

фото ЗакС политика Мобилизованному петербуржцу вернули доступ к банковским счетам

Петербургская прокуратура разрешила конфликт мужчины, отправившегося в зону военной спецоперации в рамках частичной мобилизации, со службой судебных приставов.

Ранее петербуржец не согласился с блокировкой своих счетов, которую осуществил Выборгский районный отдел петербургского управления ФССП. Его поддержала прокуратура: согласно позиции надзорного органа, тем самым было совершено "грубое нарушение прав и законных интересов мобилизованного".

Счета были арестованы по причине возбуждения исполнительных производств. В настоящее время законодательство не позволяет применять подобные меры к участникам СВО. В связи с этим счета разморозили, а исполнительные производства в отношении мужчины приостановили.

Фото: ЗАКС.Ру


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