"Это ничтожно мало": Турчака не устроили темпы догазификации в Псковской области

Сенатор Андрей Турчак поучаствовал в заседании регионального штаба по газификации Псковской области и раскритиковал темпы работ. Он отметил, что регион в 2023 году является одним из самых отсталых в стране по числу домохозяйств, подключенных к газу. Газ провели только в 13% домов от общего числа заключенных договоров, тогда как средний показатель по стране составляет 39%.

"Это ничтожно мало", - приводит оценку сенатора ТАСС.

По мнению Турчака, неудовлетворительные результаты объясняются слабой работой с населением.

"По результатам инвентаризации, которую провели в Псковской области, выявили только 11 вошедших в программу таких объектов", - обратил внимание собравшихся он, предположив, что в программу должно быть включено большее число социальных учреждений.

Со своей стороны, губернатор Михаил Ведерников сослался на нехватку строительных бригад в регионе. Он попросил Турчака посодействовать в решении проблемы.

Фото: ЗАКС.Ру