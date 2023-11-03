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Новости 18:48

Лантратова предложила ежегодно индексировать выплаты ветеранам

фото ЗакС политика Лантратова предложила ежегодно индексировать выплаты ветеранам

Ежегодную индексацию выплат ветеранам Великой Отечественной войны предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Политик обратилась со своей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В своем письме депутат указала, что с 2019 года ветераны и инвалиды ВОВ имеют право на выплаты в размере 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Между тем за прошедшее время эта сумма заметно обесценилась под влиянием инфляции, обратила внимание она.

"По данным Росстата, в период с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в Российской Федерации составила 34,42%. Тем самым, ценность предоставляемой выплаты сократилась более чем на треть", — написала Лантратова и уточнила, что в настоящее время индексация выплат ветеранам не предусмотрена.

Парламентарий предложила провести в 2024 году перерасчет выделяемых средств в размере суммарной инфляции с мая 2019 по май 2024 года. В дальнейшем следует ежегодно увеличивать выплаты сообразно уровню инфляции, добавила она.

Согласно озвученной Лантратовой информации, сейчас на выплаты ветеранам в 2024 году заложено почти 117 миллионов рублей, в 2025 году — менее 81 миллиона рублей, а в 2026-м — менее 56 миллионов рублей. Уменьшение запланированных средств связано с уменьшением количества ветеранов в связи со смертностью.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"


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