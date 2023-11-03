Лантратова предложила ежегодно индексировать выплаты ветеранам

Ежегодную индексацию выплат ветеранам Великой Отечественной войны предложила ввести первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Политик обратилась со своей инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину.

В своем письме депутат указала, что с 2019 года ветераны и инвалиды ВОВ имеют право на выплаты в размере 10 тысяч рублей в честь Дня Победы. Между тем за прошедшее время эта сумма заметно обесценилась под влиянием инфляции, обратила внимание она.

"По данным Росстата, в период с 1 мая 2019 года по 1 октября 2023 года инфляция в Российской Федерации составила 34,42%. Тем самым, ценность предоставляемой выплаты сократилась более чем на треть", — написала Лантратова и уточнила, что в настоящее время индексация выплат ветеранам не предусмотрена.

Парламентарий предложила провести в 2024 году перерасчет выделяемых средств в размере суммарной инфляции с мая 2019 по май 2024 года. В дальнейшем следует ежегодно увеличивать выплаты сообразно уровню инфляции, добавила она.

Согласно озвученной Лантратовой информации, сейчас на выплаты ветеранам в 2024 году заложено почти 117 миллионов рублей, в 2025 году — менее 81 миллиона рублей, а в 2026-м — менее 56 миллионов рублей. Уменьшение запланированных средств связано с уменьшением количества ветеранов в связи со смертностью.

Фото: Telegram-канал "Яна Лантратова. Добро"